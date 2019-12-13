اتساع‭ ‬موجة‭ ‬خطف‭ ‬الناشطين‭ ‬وإعدامهم في‭ ‬بغداد‭ ‬والجنوب‭ ‬

2019/12/13 | 23:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقت‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬النفاد‭ ‬لاختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬ورفض‭ ‬جماعي‭ ‬لمرشحي‭ ‬الأحزاب بغداد‭ -‬كربلاء‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ استعت‭ ‬عمليات‭ ‬خطف‭ ‬الناشطين‭ ‬وقتلهم‭ ‬ورمي‭ ‬جثثهم‭ ‬في‭ ‬اماكن‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬ومدن‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وسط‭ ‬تساؤل‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬مصلحتها‭ ‬عدم‭ ‬التغيير‭ ‬والاصلاح‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬ينتفض‭ ‬منذ‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭ […]

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