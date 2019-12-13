2019/12/13 | 23:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوقت يقترب من النفاد لاختيار رئيس للحكومة ورفض جماعي لمرشحي الأحزاب بغداد -كربلاء- عبدالحسين غزال وعامر طويريجي استعت عمليات خطف الناشطين وقتلهم ورمي جثثهم في اماكن متفرقة من بغداد ومدن جنوب العراق ، وسط تساؤل جميع الاطراف عن الجهات التي من مصلحتها عدم التغيير والاصلاح في العراق الذي ينتفض منذ الاول من تشرين الاول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتساع موجة خطف الناشطين وإعدامهم في بغداد والجنوب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتساع موجة خطف الناشطين وإعدامهم في بغداد والجنوب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتساع موجة خطف الناشطين وإعدامهم في بغداد والجنوب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).