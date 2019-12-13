لعبة بهلوانية

2019/12/13 | 23:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :فاتح عبدالسلام الذين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬العراقيين،‭ ‬هم‭ ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يستهينوا‭ ‬بهم،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنّه‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬الالعاب‭ ‬البهلوانية‭ ‬التي‭ ‬مارسها‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الاخيرة‭ ‬،أنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬الأحزاب‭ ‬التي‭ ‬غزت‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال‭ ‬الامريكي‭ ‬تجهل‭ ‬قيمة‭ ‬العراقي‭ ‬وحجم‭ ‬عقله‭ ‬ومنطقه‭ ‬ووعيه‭ ‬وطموحه‭.‬ أبرز‭ ‬تجليات‭ ‬الاستهانة‭ ‬بذكاء‭ ‬العراقيين،‭ ‬هي‭ ‬صرعة‭ ‬السياسي‭ ‬المستقل،‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬لترويجها‭ ‬رئيس‭ […]

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