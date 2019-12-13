بريطانيا‭ ‬حسمت‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد

2019/12/13 | 23:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرائيل‭:‬فوز‭ ‬جونسون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬معاداة‭ ‬السامية لندن‭ – ‬القدس‭,‬‭ -‬الزمان‭ ‬ تطوي‭ ‬بريطانيا‭ ‬صفحة‭ ‬المماطلة‭ ‬والتردد‭ ‬حيال‭ ‬بريكست،‭ ‬مع‭ ‬تصويت‭ ‬الناخبين‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬وتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظ‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الجمعة‭ ‬الانفصال‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اواخر‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬ولم‭ ‬شمل‭ ‬بلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬انقسام‭ ‬عميق‭.‬واستقبل‭ ‬جونسون‭ ‬قبيل‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬قصر‭ […]

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