2019/12/13 | 23:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرائيل:فوز جونسون نقطة تحول في مكافحة معاداة السامية لندن – القدس, -الزمان تطوي بريطانيا صفحة المماطلة والتردد حيال بريكست، مع تصويت الناخبين عليه في الانتخابات التشريعية، وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الجمعة الانفصال نهائيا عن الاتحاد الأوروبي اواخر كانون الثاني/يناير ولم شمل بلد يعاني من انقسام عميق.
واستقبل جونسون قبيل الظهر في قصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا حسمت الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واستقبل جونسون قبيل الظهر في قصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا حسمت الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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