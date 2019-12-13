إلغاء جميع المعاملات السابقة المقدمة على تعيينات تربية ذي قار

2019/12/13 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت مصادر محلية بإلغاء جميع المعاملات التي تم تقديمها لاقسام تربية ذي قار في وقت سابق.

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