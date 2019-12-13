2019/12/13 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وصل إلى القاهرة جثماني طفلين مصريين لقيا مصرعهما بسبب ماس كهربائي من شاحن هاتف جوال في مسكنهما بالعاصمة السعودية الرياض.وشيع العشرات ظهر اليوم الخميس في القاهرة، جثماني الطفلين وهما هنا خالد سماحة (11 عاما) وسليم خالد سماحة (9 أعوام)، حفيدي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية المصري الأسبق، حيث لقيا مصرعهما إثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل حفيدي وزير مصري أسبق خنقاً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل حفيدي وزير مصري أسبق خنقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).