بالوثيقة .. الصدر يوجه باغلاق المؤسسات التابعة للخط الصدري ويستثني ثلاثة

2019/12/14 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 13 كانون الاول 2019، باغلاق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري باستثناء 3 منهم.

وقال المكتب الخاص للصدر في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر غلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري الشريف كافة ولمدة سنة باستثناء مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه والمكتب الخاص وتشكيلات سرايا السلام ويلحق الإشراف العام لصلاة الجمعة بالمكتب الخاص".

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب فالح العيساوي، اليوم الجمعة، إن الدولة أخطأت بتسليم بعض ساحات التظاهر لجهات غير رسمية، فيما أكد أن حماية المتظاهرين واجب القوات الأمنية وليس أصحاب القبعات الزرقاء.

وذكر فال

بغداد اليوم ـ بغداد

كشف مصدر من سرايا السلام، الجمعة، حقيقة صدور اوامر بانسحاب اصحاب القبعات الزرقاء من ساحات التظاهر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الانباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، حول صدور اوامر&nb

بغداد اليوم- بغداد

علقت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العراقي على صفحته، منشوراً جاء فيه ’’وداعاً’’، فيما اعقب منشوره بصورة على ص

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