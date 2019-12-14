2019/12/14 | 00:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبه الخاص: الصدر وجه بغلق المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه الخاص: الصدر وجه بغلق المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة سنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه الخاص: الصدر وجه بغلق المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).