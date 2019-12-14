نجل المُتحدّث باسم الصدر يتعرّض لمحاولة اغتيال بـ 14 رصاصة

2019/12/14 | 00:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق أفاد مراسل الحل في بغداد، اليوم الجمعة، بتعرّض نجل المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، لمحاولة اغتيالٍ في العاصمة العراقية بغداد.وقال مراسل الحل محمد الجبوري، نقلاً عن […]

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