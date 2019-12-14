2019/12/14 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بغلق المؤسسات التابعة للتيار كافة ولمدة سنة كاملة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السيد الصدر يغلق جميع مؤسسات تياره لمدة سنة كاملة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السيد الصدر يغلق جميع مؤسسات تياره لمدة سنة كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).