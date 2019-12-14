نجل المتحدث بأسم الصدر يتعرض لمحاولة اغتيال بهجوم مسلح في بغداد

2019/12/14 | 00:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:افاد مصدر أمني ، اليوم الجمعة، بتعرض نجل المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان " نجل جعفر الموسوي المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعرض لمحاولة اغتيال بهجوم مسلح في احدى مناطق العاصمة بغداد".

وأضاف أن"نجل الموسوي نجا من الحادث، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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