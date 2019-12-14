تصعيد اميركي خطير في العراق.. واشنطن تتوعد “وكلاء ايران” برد حاسم

2019/12/14 | 00:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ادان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ،اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مقرا عسكريا بمحيط مطار بغداد الدولي، متوعدا في الوقت ذاته ايران، و وكلاءها برد “حاسم” في حال تعرضها للأمريكيين او شركاء واشنطن في العراق.وقال بومبيو في تغريدة له على “تويتر”: “ندين بشدة الهجوم الإيراني بالوكالة الذي أسفر عن إصابة خمسة […]

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