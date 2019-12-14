“بالوثيقة”.. الصدر يسحب جميع اوراقه السياسية: لا بقاء سوى لسرايا السلام والمكتب الخاص

2019/12/14 | 00:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري ،الجمعة، عن اغلاق جميع المؤسسات التابعة للتيار باستثناء 3 منها.وذكر المكتب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) غلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري الشريف كافة ولمدة سنة باستثناء مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد […]

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