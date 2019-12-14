مسلحون يستهدفون قيادياً رفيعاً في التيار الصدري بوابل من الرصاص في بغداد

2019/12/14 | 00:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض نجل القاضي جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الجمعة الى محاولة اغتيال.وقال مصدر امني، ان مسلحين مجهولين امطروا السيارة التي كان يستقلها نجل الموسوي بوابل من الرصاص في احدى مناطق العاصمة بغداد ليصاب على اثرها بجروح.واضاف المصدر، أن “الموسوي نجا من محاولة الاغتيال وهو […]

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