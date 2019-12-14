الخضروات الورقية تمد الجس بمجموعة من الفوائد اولها انقاص الوزن الايجابي

2019/12/14 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

كشف خبير التغذية الألماني، هارالد زايتس، إن "الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والخس والبقدونس تتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنها تمد

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