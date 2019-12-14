2019/12/14 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

اعلنت كلية الزراعة والأهوار التابعة لجامعة ذي قار، امس الجمعة، نجاح زراعة محصول قصب السكر في المحافظة.

وقال عميد الكلية، الدكتور مؤيد شاكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ذي قار تعلن نجاح زراعة محصول قصب السكر في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ذي قار تعلن نجاح زراعة محصول قصب السكر في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).