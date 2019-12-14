2019/12/14 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، تغريد صورة لمدينة بغداد التقطتها رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، من الفضاء ونشرتها على حسابها في تويتر.

وأرفقت القيادة المركزية التغريدة بترجمة لما كتبته مير، وجاء فيها "رحلة والدي بدأت هنا من بغداد، مكان ولادته ووطن عائلتنا لسنوات عديدة، تصبحين على خير يا بغداد".

وغردت مير بصورة أخرى لمدينة عربية كانت محطة في رحلة والدها قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وكتبت على تويتر "خطوة أخرى في رحلة والدي، تلقى دراسة سنواته الأولى في كلية الطب في هذه المدينة المتألقة على البحر المتوسط.



ليلة سعيدة يا بيروت!"

ومير، التي ولدت في ولاية مين الأميركية في عام 1977 لأم سويدية وأب عراقي يهودي، عالمة أحياء بحرية وعالمة في وظائف الأعضاء.



وانضمت إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في 2013.





وفي أكتوبر الماضي دخلت مير التاريخ عندما شاركت مع زميلتها كريستينا كوخ، في أول مهمة تقتصر على نساء في تاريخ استكشاف الفضاء منذ 60 عاما.

وأمضت العالمتان أكثر من سبع ساعات خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير جهاز كهربائي معطل، وتكللت مهمتهما بالنجاح.وكانت تلك المهمة مقررة في مارس الماضي، لكن ناسا ألغتها بسبب عدم توافر بذلات بالقياس المناسب.

ومنذ بدء محطة الفضاء الدولية في 1998، كانت هناك 220 مهمة خارجها.



وأصبحت مير رائدة الفضاء الـ15 التي تقدم على ذلك، فيما سبق لكوخ أن خرجت في أربع مهمات سابقة.

وتشكل النساء نصف رواد الفضاء في الدفعة الأخيرة لناسا لسنة 2013.



وحاليا تضم ناسا 12 رائدة فضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة جوية من رائدة فضاء "عراقية".. وتعليق من القيادة المركزية الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة جوية من رائدة فضاء "عراقية".. وتعليق من القيادة المركزية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).