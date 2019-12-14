السيد الصدر يوجه بإغلاق المؤسسات التابعة للخط الصدري ولمدة سنة كاملة

2019/12/14 | 01:02 - المصدر: قناة التغيير

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وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بإغلاق المؤسسات التابعة للخط الصدري ولمدة سنة كاملة

واستثنى السيد الصدر مؤسسة مرقد السيد محمد الصدر ونجليه وكذلك المكتب الخاص اضافة الى تشكيلات سرايا السلامكما وجه السيد الصدر بإلحاق الإشراف العام لصلاة الجمعة بالمكتب الخاص

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