فدعم: الحكمة لا تدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء ما لم يكن مستقلا

2019/12/14 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، ان كتلته لا تدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء ما لم يكون ...





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