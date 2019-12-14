2019/12/14 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تكنولوجيا

نشرت وكالة رابتلي فيديو وصورا لتجربة بدلة ميكانيكية "هيكل عظمي خارجي" من تصنيع شركة تصميم روبوتات في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقامت الشركة بتصميم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح شركة يابانية بصناعة بدلة ميكانيكية لحمل الاوزان الثقيلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح شركة يابانية بصناعة بدلة ميكانيكية لحمل الاوزان الثقيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).