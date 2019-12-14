فلسطين.. اعتقالات بالجملة في الضفة الغربية تزامنا مع يوم ذكرى تأسيس حركة حماس

2019/12/14 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - فلسطين

صعدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطين، بالضفة الغربية، امس الجمعة، عمليات الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس

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