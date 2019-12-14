مجلس الأمن يطالب العراق بإجراء تحقيقات بشأن أعمال

2019/12/14 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، ان كتلته لا تدعم أي مرشح لرئاسة الوزراء ما لم يكون مستقلا.

وقال فدعم في تغريدة له على تويتر، ان "كتلة الحكمة‬⁩ ليست جزءا من اي كتلة، لا كتلة كبيرة ولا كتلة صغيرة بل هي كتلة مس

بغداد اليوم - بغداد

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة 13 كانون الاول 2019، باغلاق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري باستثناء ثلاثة لمدة سنة.

وقال المكتب الخاص للصدر في وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إنه "حسب توج

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب فالح العيساوي، اليوم الجمعة، إن الدولة أخطأت بتسليم بعض ساحات التظاهر لجهات غير رسمية، فيما أكد أن حماية المتظاهرين واجب القوات الأمنية وليس أصحاب القبعات الزرقاء.

وذكر فال

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