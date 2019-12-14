بالوثيقة.. السيد الصدر يوجه باغلاق مؤسسات الخط الصدري

2019/12/14 | 01:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد مقتدى الصدر أمس الجمعة، بغلق كافة المؤسسات التابعة للخط الصدري، ولمدة سنة كاملة....

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