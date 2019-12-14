2019/12/14 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور سياقات القصص القرآني فى الإخبار عن المستقبل : فرعون موسى والفرعون الحالى من الفصل التمهيدى : لمحة عامة : ( بين أحسن القصص والروايات التاريخية ) من ب 1 القصص القرآنى :من ج 2 : ( الجزء المضاف لكتاب : البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية )سياقات القصص القرآني فى الإخبار عن المستقبل : فرعون موسى والفرعون الحالى نقصد بالسياقات الطرق والوسائل التى يأتى من خلالها إخبار ع......

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