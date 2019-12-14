هذا ما يفعله دخان الاركيلة في الجسم بعد مرور 45 دقيقة

2019/12/14 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

يساهم تدخين "الاركيلة" أو الشيشة بالعديد من المخاطر الى انها تصبح أكثر تأثيرا في الفترة الزمنية التي يتم تدخينها والمدة التي يستغرقها

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