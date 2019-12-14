2019/12/14 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - رياضة
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افتتح المنتخب العراقي بطولة العرب (العلمين) في جمهورية مصر العربية للعبة الكانوي و الكاياك بحصوله على ثماني ميداليات بينها خمس ذهبية و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد 8 ميداليات بينها 5 ذهبيان ببطولة "العلمين" في مصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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