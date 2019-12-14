2019/12/14 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

افتتح المنتخب العراقي بطولة العرب (العلمين) في جمهورية مصر العربية للعبة الكانوي و الكاياك بحصوله على ثماني ميداليات بينها خمس ذهبية و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد 8 ميداليات بينها 5 ذهبيان ببطولة "العلمين" في مصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصد 8 ميداليات بينها 5 ذهبيان ببطولة "العلمين" في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).