العراق يحصد 8 ميداليات بينها 5 ذهبيان ببطولة "العلمين" في مصر


العراق يحصد 8 ميداليات بينها 5 ذهبيان ببطولة
2019/12/14 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - رياضة

افتتح المنتخب العراقي بطولة العرب (العلمين) في جمهورية مصر العربية للعبة الكانوي و الكاياك بحصوله على ثماني  ميداليات بينها خمس ذهبية و

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