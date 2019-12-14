الرئيس الياباني يؤجل زيارته الى الهند بسبب الاوضاع الاخيرة

2019/12/14 | 02:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اليابان

ذكرت وزارة الخارجية الهندية، امس الجمعة، إن "زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لإجراء محادثات قمة مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، قد

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