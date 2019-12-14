الشرطة الفرنسية تعلن مقتل رجل هدد القوات الامنية في باريس

2019/12/14 | 02:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - فرنسا

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل رجل هدد أفرادها بسكين في حي "لا ديفينس" التجاري في العاصمة باريس.

وأوضحت إدارة الشرطة الفرنسية، في

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