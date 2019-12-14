هل يقوم رئيس جمهورية العراق بمقام رئيس الوزراء؟

2019/12/14 | 02:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي الجمعة، إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل...

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