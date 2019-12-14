السعودية تخفض ميزانية الدفاع 4 مليارات دولار

2019/12/14 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تراجعت ميزانية الدفاع في السعودية في العام 2020 بقيمة 4 مليارات إلى 48.5 مليار دولار مقارنة بـ52.8 مليار خلال العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 8%، بحسب تقرير نشرته “الشرق الأوسط”.وأرجع التقرير سبب انخفاض ميزانية السعودية إلى توطين المحتوى المحلي واستثمارات وشراكات الشركة السعودية للصناعات العسكرية.وذكر التقرير أن السعودية تسعى إلى الحد من […]

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