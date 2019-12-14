تعرف على الرئيس الجزائري الجديد صاحب 74 عاما

2019/12/14 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت هيئة الانتخابات الجزائرية، الجمعة، فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.وعبد المجيد تبون (74 سنة) من مواليد مدينة النعامة غربي الجزائر، وهو وزير ورئيس حكومة أسبق.تخرج تبون في المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية سنة 1965، وشغل عدة وظائف […]

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