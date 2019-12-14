كيف يمكن الوقاية من حصى الكلى؟

2019/12/14 | 03:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إذا كنت قد اشتكيت من حصى الكلى في السابق لا شك أنك تعرف أن الألم الذي تسببه لا يُحتمل.ويمكن أن تتكوّن الحصى في أي منطقة من الجهاز البولي، سواء على الكلى أو في المثانة أو المسالك البولية.وهي مشكلة قابلة للتكرار، لكن الوقاية منها أمر في متناول اليد، إليك كيف: * اتبع […]

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