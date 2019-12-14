ثلث أعضاء البرلمان البريطاني من النساء

2019/12/14 | 04:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أظهرت نتائج الإنتخابات العامة البريطانية، بأن عدد أعضاء البرلمان من النساء وصل إلى أعلى مستوى تاريخي، بعد أن تم انتخاب 220 من المرشحات.وحسب هيئة (بي بي سي) ، فإن أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم (البرلمان) من النساء مع تسجيل حزب المحافظين بشكل خاص ارتفاعاً كبيراً في عدد البرلمانيات والذي وصل إلى […]

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