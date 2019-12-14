” الملفوف ” أفضل الخضروات للسكري.. تعرف الأسباب

2019/12/14 | 04:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تفيد التقارير الطبية لعام 2019 بأن عدد المصابين بالسكري قد بلغ 463 مليون إنسان حول العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 700 مليون مريض بحلول عام 2045.وتعتبر الفئة العمرية بين 40 و59 هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يسبب مضاعفات عديدة تؤثر على القلب والعيون والكلى والبشرة، ويسرّع من مظاهر الشيخوخة.[…]

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