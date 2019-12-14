الحزب الشيوعي الفلسطيني - كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني في الذكرى الثامنة والعشرون لإعادة التأسيس وذكرى مرور 100عام على تأسيس او خلية شيوعية في فلسطين

2019/12/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني الحضور الكريم الرفاق والرفيقات الاعزاءلقد تعرضت مسيرة حزبنا منذ نشأته ولغاية اليوم للكثير من المنعطفات وكثير من التشكيك في محاولة لطمس الفكر الشيوعي في فلسطين وها نحن نقف اليوم بكل ثقل الواقع ومرارة الخيانة التي تعرض لها حزبنا وقضيتنا الوطنية لنقول بصوت عالٍ إن فكرنا وحزبنا باق ما بقيت الفكرة والفكرة حية لا تموت .الحضور الكريم منذ أن دخل الفكر الشيوعي الى فلسطين والذي تصدت له قيادات اقطاع......

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