2019/12/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت “الأمن”، "الصحة"، "التعليم" تحتلُّ المراتبَ الأولى من قائمة "حقوق الإنسان" التي نحتفلُ هذه الأيام بعيدها الواحد والسبعين في "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر.
ولنا- نحن المصريين- أن نفخرَ أننا الآن في عهد يحترم تلك الحقوق الثلاثة ويوليها الاهتمامَ والدعم.
رجالُ جيشنا وشُرطتنا البواسل وأجهزتنا الاستخباراتية، يوفرون لنا الأمن.
ودولتُنا اليوم جعلتِ الصحّةَ في أولى اهتماماتها عبر مبادرا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - فتحي فوزي مرقس … طبيبٌ برتبة فارس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولنا- نحن المصريين- أن نفخرَ أننا الآن في عهد يحترم تلك الحقوق الثلاثة ويوليها الاهتمامَ والدعم.
رجالُ جيشنا وشُرطتنا البواسل وأجهزتنا الاستخباراتية، يوفرون لنا الأمن.
ودولتُنا اليوم جعلتِ الصحّةَ في أولى اهتماماتها عبر مبادرا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - فتحي فوزي مرقس … طبيبٌ برتبة فارس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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