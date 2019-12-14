فاطمة ناعوت - فتحي فوزي مرقس … طبيبٌ برتبة فارس

2019/12/14 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت “الأمن”، "الصحة"، "التعليم" تحتلُّ المراتبَ الأولى من قائمة "حقوق الإنسان" التي نحتفلُ هذه الأيام بعيدها الواحد والسبعين في "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق 10 ديسمبر.ولنا- نحن المصريين- أن نفخرَ أننا الآن في عهد يحترم تلك الحقوق الثلاثة ويوليها الاهتمامَ والدعم.رجالُ جيشنا وشُرطتنا البواسل وأجهزتنا الاستخباراتية، يوفرون لنا الأمن.ودولتُنا اليوم جعلتِ الصحّةَ في أولى اهتماماتها عبر مبادرا......

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