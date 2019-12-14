بالفيديو.. نزع لافتة

2019/12/14 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام متظاهرين بنزع لافتة "شارع الخميني" في البصرة واستبدالها باسم "شارع شهداء أكتوبر".

وتظهر اللقطات قيام شخص برفع العلم العراقي فوق جسر وضعت عليه اللافتة.

ويمكن سماع صوت المتظاهرين الذين وقفوا لمشاهدة الحدث وهم يرددون الأغاني الوطنية:

وقال ناشطون إن لافتة "شارع الخميني" تم حرقها ثلاث مرات في تظاهرات سابقة شهدتها محافظة البصرة منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات منذ انطلاقتها في العراق إلى 511 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 21 ألفا آخرين بجروح، بحسب مصادر طبية عراقية.

ويتهم المتظاهرون إيران ومليشياتها بالاعتداء عليهم وتأجيج الوضع، وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إيران من رد حاسم، وذلك على خلفية استهداف قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية في العراق.

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