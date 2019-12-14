شاهد..نجاة نجل المتحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال

2019/12/14 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بأن نجل المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نجا من محاولة اغتيال في بغداد....

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