2019/12/14 | 08:10 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن الدولى يطالب بغداد بالتحقيق فى عمليات قمع المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 08:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الدولى يطالب بغداد بالتحقيق فى عمليات قمع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الدولى يطالب بغداد بالتحقيق فى عمليات قمع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).