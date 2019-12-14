2019/12/14 | 08:18 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكونغرس يمهل المخابرات الأمريكية شهراً للكشف عن قتلة خاشقجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 08:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس يمهل المخابرات الأمريكية شهراً للكشف عن قتلة خاشقجي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس يمهل المخابرات الأمريكية شهراً للكشف عن قتلة خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).