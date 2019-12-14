والد نيمار يكشف تفاصيل جديدة عن قضية ابنه وبرشلونة

2019/12/14 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

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كشف والد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، تفاصيل جديدة تتعلق بالشكوى التي رفعها نجله على ناديه السابق برشلونة، للحصول على مستحقاته المالية.

وكانت

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