"مستقل لا مستقيل" .. رفض شعبي لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

2019/12/14 | 08:45 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةرفض متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة، ترشح محمد شياع السوداني لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع العراقي...

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