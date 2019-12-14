2019/12/14 | 08:49 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان تصدر قرارا رسميا بحل النقابات والاتحادات المهنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان تصدر قرارا رسميا بحل النقابات والاتحادات المهنية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان تصدر قرارا رسميا بحل النقابات والاتحادات المهنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).