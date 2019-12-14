ارتفاع قياسي للإسترليني بعد انقشاع ضباب البريكست

2019/12/14 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، بعد فوز مقنع لحزب المحافظين في الانتخابات البريطانية؛ الأمر الذي يتوقع أن يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي ظل يلق

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