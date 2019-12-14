2019/12/14 | 09:00 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، بعد فوز مقنع لحزب المحافظين في الانتخابات البريطانية؛ الأمر الذي يتوقع أن يكسر الجمود السياسي في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي ظل يلق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي للإسترليني بعد انقشاع ضباب البريكست ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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