اقتصاد الترليون دولار .. كم يجنى العالم من وراء السمارت فون بالمليار

2019/12/14 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال العقد الماضي، شهد سوق الهواتف الذكية نمواً غير مسبوق، مما أدى لتحقيق مئات المليارات من المبيعات سنوياً، ولقد حولت الهواتف الذكية شركة أبل إلى شركة تبلغ قيمتها تريليونات دولارات، كما وضع بعض الشركات الصينية الناشئة ع

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