2019/12/14 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعت وزارة التربية، الى التكاتف الاجتماعي مع الادارات المدرســــية التي تعرضت الى التهديد مــــن بعــــض الجهــــات الخارجة عــــن القانون لاســــتمرارية الــــدوام فيهــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تضع خطة لحماية إدارات المدارس وتحدد موعدا لإطلاق مشروع الايثار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تضع خطة لحماية إدارات المدارس وتحدد موعدا لإطلاق مشروع الايثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).