المرور تعلن الغاء اجور احدى خدماتها

2019/12/14 | 09:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت مديرية المرور، عن الغاء اجور الخدمة الواردة في قانونها، بالوقت الذي قررت فيه تقليص ساعات الدوام الــرســمــي فـــي مـــواقـــع تـسـجـيـل المـــركـــبـــات

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