صفحة صالح محمد العراقي توقف نشاطها على فيسبوك🔻

2019/12/14 | 09:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر العراقي على صفحته، منشوراً جاء فيه وداعاً، فيما اعقب منشوره بصورة […]

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