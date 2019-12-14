طقس العراق: موجة أمطار ورعد وبرق تستمر 3 أيام🔻

2019/12/14 | 09:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط التوقعات الجوية، إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يسبب تساقط زخات مطر في نطاق ضيق خلال اليوم السبت، فيما تتأثر مناطق واسعة وسط وجنوب البلاد بحالة نزول اخدود […]

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