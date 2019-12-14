بالوثيقة.. الصدر يقرر غلق جميع مكاتب التيار الصدري

2019/12/14 | 09:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للخط الصدري الشريف كافة ولمدة سنة، باستثناء مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه (قدست […]

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