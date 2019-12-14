أسعار هواتف أيفون لن ترتفع العام المقبل.. لهذا السبب

2019/12/14 | 09:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير جديد أن الإدارة الأمريكية قد يكون لديها أخيرًا بعض الأخبار الجيدة لعملاق التكنولوجيا أبل، حيث وقعت صفقة تجارية مع الصين بعدها أعفت شركة أبل من دفع رسوم استيراد بنسبة 15 ٪ على أجهزة iPhone وiPads وMacBooks.

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